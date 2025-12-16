Santo Domingo de la Calzada refuerza su compromiso con el tejido social, cultural y patrimonial mediante la firma de varios convenios de colaboración

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha formalizado una serie de convenios de colaboración con distintas instituciones y asociaciones de la ciudad, con el objetivo de «apoyar actividades culturales, sociales y de conservación del patrimonio, reforzando así el compromiso municipal con la identidad, la cohesión social y la mejora de los equipamientos históricos y asistenciales del municipio.

En primer lugar, se han firmado convenios con la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, destinados al desarrollo de actividades culturales y a la restauración del Husillo, elementos ambos estrechamente vinculados a la vida cultural y patrimonial de la ciudad. Cada uno de estos convenios cuenta con una dotación económica de 30.000 euros, poniendo en valor el papel de la Parroquia como institución histórica y dinamizadora de la vida cultural y espiritual de Santo Domingo de la Calzada.

Asimismo, el Ayuntamiento ha suscrito un convenio con la Cofradía de la Santa Vera Cruz, también por un importe de 30.000 euros, destinado a la restauración del paso de “La Última Cena”, una de las piezas más significativas del patrimonio procesional de la Semana Santa calceatense. El convenio tiene carácter bianual, si bien se prevé la firma de una adenda por un año adicional, de modo que la colaboración se extienda finalmente a tres años, ya que el año pasado por problemas administrativos no pudo celebrarse.

Desde el Ayuntamiento se subraya el carácter histórico de este acuerdo, ya que, según se ha destacado desde la institución municipal, es la primera vez que el Consistorio participa de forma directa en la restauración de un paso de Semana Santa, una festividad de enorme arraigo, valor histórico y relevancia cultural y turística para Santo Domingo de la Calzada. Este convenio supone, por tanto, un hito en la colaboración institucional con una de las tradiciones más representativas de la ciudad.

Por otro lado, se ha formalizado también un convenio con el Hospital del Santo, por un importe de 15.000 euros, destinado a la renovación de mobiliario, contribuyendo así a la mejora de las instalaciones de una institución histórica y socialmente imprescindible, ligada desde hace siglos a la atención y el cuidado de personas en el ámbito asistencial y sociosanitario.

Finalmente, el Ayuntamiento informa de que se encuentra pendiente de firma, que se producirá en breve, un convenio con la Asociación de Promoción Gitana, por un importe de 8.000 euros, orientado a apoyar su labor social y de integración, reconociendo el trabajo que esta entidad desarrolla en favor de la inclusión, la igualdad de oportunidades y la cohesión social en el municipio.

Desde el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada se pone en valor el conjunto de estos acuerdos como una muestra clara de una política municipal comprometida con las entidades locales, el patrimonio histórico, las tradiciones, la acción social y la cultura, trabajando de la mano de asociaciones e instituciones que forman parte esencial de la historia, el presente y el futuro de la ciudad».