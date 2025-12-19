Haro cuenta con un nuevo centro de acogida de animales en el Polígono Fuenteciega

El centro irá destinado a acoger perros y gatos sin hogar.

El Ayuntamiento de Haro ha presentado el nuevo centro de acogida de animales, ubicado en el polígono industrial Fuenteciega, en la calle Los Acebos. Una infraestructura destinada a la atención de perros, durante 48h antes de ser derivados al centro de acogida de Cañas, y gatos sin hogar lo que permite cumplir con el método CER.

La inversión total del proyecto asciende a 13.773,96 euros más IVA, y ha sido posible gracias a la ejecución con recursos propios municipales, “mediante la intervención directa de la brigada municipal y coordinación entre las Concejalías de Obras y Bienestar Animal, lo que ha permitido optimizar costes” confirma el concejal, Luis Salazar.

Además, en la construcción del centro se han reutilizado materiales procedentes del antiguo campo de fútbol de El Ferial, reforzando así el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y el aprovechamiento de recursos existentes.

El centro ha sido diseñado con posibilidad de ampliación futura, de modo que pueda adaptarse a las necesidades que puedan surgir a medio y largo plazo en materia de protección y bienestar animal.