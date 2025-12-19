SANTO DOMINGO DE LA CALZADA SELECCIONADO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA “EL PRECIO JUSTO” DE TELECINCO

La Concejalía de Turismo, anuncia con gran satisfacción que nuestra ciudad ha sido seleccionada para participar en la nueva etapa del programa de televisión El Precio Justo que próximamente se estrenará en Telecinco bajo la presentación del reconocido comunicador Carlos Sobera.

El Precio Justo es uno de los concursos más emblemáticos de la televisión española, adaptado del formato internacional The Price Is Right, con décadas de historia y cuyo regreso a la parrilla representa una oportunidad única de visibilidad mediática.

Durante los próximos meses, la producción del programa abrirá el proceso de casting y selección de público y concursantes, y Santo Domingo de la Calzada estará incluida entre los destinos desde los que se promoverá esta participación, lo que supone una oportunidad extraordinaria para dar a conocer nuestro municipio a nivel nacional.

Desde la Concejalía de Turismo «compartimos el enlace oficial donde todos los ciudadanos interesados pueden inscribirse tanto para asistir como público como para optar a participar como concursantes. Es fundamental que las personas interesadas realicen su registro a través de ese enlace y únicamente por ese canal, para que sus datos puedan ser procesados correctamente por la organización del programa.

ENLACE:

https://fremantle-spain.shortaudition.com/Elpreciojusto3?origin=Lariojasantodomingodelacalzada

El Ayuntamiento anima a todas las personas mayores de edad a participar en este proceso abierto por El Precio Justo, una iniciativa que no sólo ofrece la posibilidad de aparecer en un programa de gran alcance nacional, sino que además contribuirá a visibilizar el nombre de Santo Domingo de la Calzada en espacios de gran repercusión mediática».

En este sentido, el concejal de Turismo, Óscar Reina, ha señalado que «es una enorme satisfacción para nosotros haber sido incluidos en la lista de ciudades seleccionadas para participar en el regreso de un clásico de la televisión como es El Precio Justo. Desde el comienzo de esta legislatura he trabajado con constancia para conseguir que Santo Domingo de la Calzada esté presente en campañas y acciones de alcance nacional, que contribuyan a potenciar nuestra proyección turística y cultural. Esta participación se suma a otras iniciativas en las que ya hemos estado presentes, como el Grand Prix del Verano o la campaña Juntos Brillamos Más de Ferrero Rocher, y representa una nueva ventana para mostrar lo mejor de nuestra ciudad”.