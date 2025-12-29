La Gran Recogida 2025 en La Rioja se cierra con una disminución de un 6,14% con relación al año anterior

La Gran Recogida 2025 en La Rioja se cierra con la posibilidad de contar con 167.840 kilos de alimentos. Las cifras de la Gran Recogida 2024 fueron de 178.817 kilos, esto ha supuesto una disminución de un 6,14% con relación a ese año. Una cifra ligeramente inferior a la del año pasado siendo el Banco de Alimentos de La Rioja muy consciente de lo que a juicio de su presidente, Juan Carlos Fernández Ferraces: “son resultados que marcan una tendencia de disminución en los últimos años consecuencia clara de que seguimos sufriendo la crisis económica y el fuerte incremento en los precios del sector de los alimentos. No obstante, el Banco de Alimentos se seguirá volcando con todas sus fuerzas en atender a sus beneficiarios más necesitados”.

El Banco de Alimentos de La Rioja, no puede por menos que «agradecer la colaboración que le han prestado los trabajadores y equipos directivos de los 65 establecimientos de La Rioja -40 en Logroño y 25 en el resto de la Comunidad- en un total de 9 poblaciones riojanas: Alfaro, Arnedo, Calahorra, Fuenmayor, Haro, Lardero, Logroño, Nájera y Santo Domingo de la Calzada que se han ofrecido a colaborar con esta campaña y cuyas firmas comerciales son: Alcampo, Aldi, BM, BonÁrea, Carrefour, Eroski, Lidl, Mercadona, Supercor, Supermercados DIA y Supermercados Lupa.

Pero además esta institución desea hacer llegar su agradecimiento a los 1.200 voluntarios que han colaborado en esta campaña; especialmente agradece su colaboración a los padrinos, que este año 2025, que han sido los hermanos Echapresto; a la empresa Autobuses Jiménez que volvieron a colaborar con la Gran Recogida mostrando los carteles a todos sus viajeros, así como a la imprenta Santos Ochoa que han realizado, gratuitamente, los folletos que entregamos a los clientes y por supuesto a todos los medios de comunicación que han sabido acercar a la sociedad riojana los mensajes más certeros para concienciar a la sociedad que las necesidades de alimentos siguen creciendo».