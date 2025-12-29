Santo Domingo de la Calzada adquiere tres canastas de baloncesto para el complejo deportivo de las piscinas municipales

La actuación procede de los Presupuestos Participativos de 2024, en los que la ciudadanía eligió este proyecto como una de las propuestas a ejecutar durante el presente ejercicio. Tras resultar aprobada por votación popular, el Ayuntamiento inició hace unos meses su desarrollo dentro del presupuesto municipal vigente.

La concejala de Participación Ciudadana, Mercedes García, ha agradecido la implicación de todas las personas que han hecho posible este proyecto, tanto en su presentación como en el proceso de votación, así como a funcionarios, técnicos y ciudadanos que han trabajado en conjunto para conseguirlo. “Es un ejemplo claro de cómo la participación ciudadana es una herramienta eficaz para mejorar nuestro municipio”, subrayando además “la importancia de seguir escuchando a la ciudadanía para conocer sus intereses e ideas y proyectos para nuestra ciudad”, ha señalado.

Ha destacado que se trata de una inversión de interés público, ya que promueve hábitos de vida saludables y mejora la dotación deportiva municipal.

Desde el Consistorio recuerdan, además, que el proceso de Presupuestos Participativos continúa activo. En las reuniones celebradas durante 2025, correspondientes al presupuesto de 2026, la ciudadanía votó la propuesta de instalar carteles informativos en lugares emblemáticos e históricos de Santo Domingo de la Calzada, así como señalética orientada a fomentar actitudes cívicas, como la recogida de los excrementos de las mascotas, el cuidado de los espacios públicos o evitar tirar basura al suelo.