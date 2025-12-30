Radio Haro – Cadena Ser.

La RFEVB distingue a Esther López como mejor entrenadora del año 2025

Por Radio Haro
30 diciembre, 2025
Según informa el OCISA Haro Rioja Vóley «la Real Federación Española de Voleibol completa el elenco de galardonados de su Gala Anual 2025 con tres reconocimientos que reflejan el talento, la excelencia y los valores que definen al voleibol español. Alexis González y Esther López han sido distinguidos como Técnicos del Año, mientras que Susana Rodríguez Játiva recibe el Premio RFEVB a los Valores en el Deporte, en reconocimiento a su trayectoria arbitral».

