La empresa Líneas y Cables S.A. ejecutará los trabajos de modernización energética y climatización del Museo del Torreón

El Ayuntamiento de Haro ha hecho oficial la adjudicación del contrato para las obras de adecuación de las instalaciones de climatización, ventilación e iluminación en el Museo del Torreón. Tras el proceso de licitación, al que concurrieron las empresas Líneas y Cables S.A. y Calidad, Organización y Vivienda S.L., la mesa de contratación ha seleccionado la propuesta de Líneas y Cables S.A. para llevar a cabo la intervención por obtener mayor puntuación.

El proyecto cuenta con una inversión total de 813.017,68 euros, desglosados en un presupuesto base de 671.915,44 euros más 141.102,24 euros en concepto de impuestos.

El objetivo principal de esta actuación es dotar al Museo del Torreón de una infraestructura moderna que cumpla con los más altos estándares de eficiencia energética. La renovación de los sistemas de iluminación y climatización no solo mejorará la experiencia de los visitantes y la conservación de las obras de arte, sino que también permitirá un ahorro significativo en el consumo eléctrico y una reducción de la huella de carbono del edificio.

Sobre el Museo del Torreón

El museo del Torreón es un punto clave del patrimonio jarrero. Con esta inversión, el consistorio reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio histórico y su adaptación a las necesidades tecnológicas del siglo XXI.

«El Museo del Torreón no es solo un símbolo de nuestro pasado, sino un activo vivo de nuestra cultura. Con esta inversión, no solo modernizamos sus entrañas para que sea un edificio eficiente y sostenible, sino que garantizamos las condiciones óptimas de conservación para las colecciones que alberga y el máximo confort para nuestros vecinos y turistas que unido a la ampliación que se llevará a cabo por el Gobierno de La Rioja dará como resultado un museo de arte contemporáneo referente en el norte de España», ha señalado la alcaldesa, Guadalupe Fernández.