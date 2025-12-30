Salud mantiene activado el Plan de Contingencia ante el aumento de las infecciones respiratorias

Ante la persistencia de la fase epidémica y coincidiendo con las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo, el SERIS insiste en la necesidad de extremar las medidas de prevención para proteger a las personas más vulnerables.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales actualiza la situación epidemiológica correspondiente a la semana 52, que comprende los días entre el 22 y el 28 de diciembre, en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026.

Según los datos de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, La Rioja continúa en fase epidémica, con intensidad media. Durante esta semana se ha observado un ligero aumento en la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas. En el caso de la gripe, se registra un ligero descenso de la incidencia, mientras que se observa un incremento de las bronquitis y bronquiolitis, posiblemente relacionado con el aumento de la circulación del Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas se sitúa en 895,02 casos por 100.000 habitantes, frente a los 854,70 casos por 100.000 habitantes registrados la semana anterior. El grupo de edad con mayor incidencia es el de los niños menores de 1 año.

En cuanto a la gripe, la incidencia se sitúa en 157,19 casos por 100.000 habitantes, frente a los 212,86 casos por 100.000 habitantes de la semana previa. La incidencia de COVID-19 se mantiene estable, con 3,27 casos por 100.000 habitantes, sin variación respecto a la semana anterior.

El número de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas, por gripe y por Virus Respiratorio Sincitial ha presentado un aumento durante esta semana. Con fecha 29 de diciembre, la situación asistencial es la siguiente: 3 personas ingresadas a causa de COVID-19, 29 personas ingresadas por gripe en el ámbito hospitalario y 9 personas ingresadas a causa de Virus Respiratorio Sincitial (VRS), lo que supone un aumento de los ingresos por gripe y VRS respecto a la semana previa.

En cuanto a las urgencias, el lunes se atendieron 515 personas en Urgencias en los Hospitales Riojanos: 422 en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (315 adultos y 107 pediátricos) y 93 en el Hospital Universitario de Calahorra (86 adultos y 7 pediátricos).

El Plan de Contingencia permanece plenamente activado, con medidas escalonadas orientadas a garantizar la capacidad asistencial, el seguimiento de pacientes vulnerables y la coordinación con los distintos niveles asistenciales y sociosanitarios.

Protección a las personas más vulnerables

El SERIS recuerda la importancia de extremar las medidas de prevención para proteger a las personas más vulnerables, como las personas mayores, pacientes crónicos, personas inmunodeprimidas, embarazadas y menores de corta edad, especialmente en un periodo en el que se incrementan las reuniones familiares y sociales.

Las infecciones respiratorias agudas tienden a aumentar en estas fechas debido a la mayor interacción social y al uso de espacios cerrados. La responsabilidad individual resulta clave para reducir contagios y evitar complicaciones en los colectivos de mayor riesgo. Por ello, se recomienda a la ciudadanía:

• Evitar acudir a reuniones sociales o familiares si se presentan síntomas respiratorios, como fiebre, tos, dolor de garganta o malestar general.

• Extremar la protección al estar en contacto con personas mayores o vulnerables, utilizando mascarilla si se presentan síntomas leves.

• Ventilar adecuadamente los espacios cerrados de forma regular.

• Mantener una correcta higiene de manos, con agua y jabón o solución hidroalcohólica.

• Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, preferentemente con el codo o pañuelos desechables.

• Evitar el contacto estrecho innecesario con personas vulnerables si se ha tenido contacto reciente con casos de gripe u otras infecciones respiratorias.

• Seguir las recomendaciones de vacunación, especialmente en los grupos de riesgo.

Avanza la campaña de vacunación

La campaña de vacunación 2025-2026 continúa avanzando en La Rioja. En el caso de la gripe, se han administrado un total de 87.336 dosis, lo que supone 1.000 dosis más que la semana anterior. La cobertura en personas mayores de 65 años se sitúa en el 64,20%, con un incremento de 1 punto respecto a la semana previa.

En relación con la vacunación frente a la COVID-19, se han administrado un total de 38.049 dosis, 400 más que la semana anterior, con una cobertura en mayores de 70 años del 47,71%, similar a la registrada la semana previa.

La campaña de vacunación se mantendrá activa mientras exista circulación de los virus y en función de la disponibilidad de dosis. Las personas interesadas pueden solicitar cita a través del teléfono de Salud Responde (941 29 83 33, opción 2), mediante la aplicación o la web de Rioja Salud, o contactando directamente con su centro de salud o consultorio.