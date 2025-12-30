Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Un herido en la salida de vía de un vehículo en Ojacastro

Por Radio Haro
30 diciembre, 2025
7
0
LR111 OJACASTRO-4

Una patrulla de la Guardia Civil avisa a SOS Rioja de una salida de vía en la carretera LR-111 punto kilométrico 13,800 en el municipio de Ojacastro. Un herido leve es trasladado al Centro de Salud de Ezcaray.

