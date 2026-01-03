La Sala Tondón de Briñas recibe el premio ‘A de Actual’ por su difusión del arte contemporáneo en el medio rural

Pérez Pastor ha subrayado que el galardón reconoce “un proyecto cultural sólido y sostenido en el tiempo, que ha sabido acercar la creación contemporánea a un entorno rural y enriquecer la vida social y cultural del municipio”.

La Sala Tondón del Ayuntamiento de Briñas ha recibido el premio ‘A de Actual’, un reconocimiento con el que el festival Actual distingue iniciativas culturales que contribuyen de forma significativa a la difusión de la cultura contemporánea y a su arraigo en el territorio.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha hecho entrega del galardón, representado por la escultura ‘Arrogancia’, del escultor Daniel, en un acto en el que ha participado la comisaria del espacio expositivo, Isabel Krug.

Durante su intervención, Pérez Pastor ha destacado que “con este premio, Actual quiere reconocer proyectos que han hecho la cultura más cercana y accesible, incluso desde contextos alejados de los grandes circuitos”, y ha subrayado que la Sala Tondón “demuestra que el arte contemporáneo puede desempeñar un papel activo en el medio rural, reforzando la vida social, cultural y turística del municipio”. En este sentido, ha señalado que se trata de “una iniciativa coherente, con identidad propia y una programación constante, que ha sabido consolidarse a lo largo del tiempo”.

Por su parte, Isabel Krug ha resaltado la importancia de la Sala Tondón como espacio de diálogo entre artistas, obras y público, señalando que este premio reconoce tanto la trayectoria del espacio como la confianza y el trabajo de los artistas que han pasado por él.

La entrega del premio ha tenido lugar en el Museo Würth La Rioja, uno de los espacios de referencia del arte contemporáneo en la comunidad, reforzando el vínculo entre distintas iniciativas culturales que contribuyen a acercar el arte actual a la ciudadanía.

La Sala Tondón abrió sus puertas en 2011 en la planta baja del Ayuntamiento de Briñas y, desde entonces, ha desarrollado una programación estable con dos exposiciones anuales, en primavera y otoño, dedicadas a disciplinas como la escultura, la pintura, la fotografía, la cerámica, el vídeo o el grabado.

A lo largo de estos años, el espacio ha acogido obras de artistas riojanos como Rosa Castellot, Félix Reyes, Demetrio Navaridas, Carlos Rosales, Óscar Cenzano, Juanjo Ortega, Teresa Rodríguez, Iranzu Urra, José Carlos Balanza, Ana Prestamero, José Uriszar, Clara Esteban, Mercedes Soriano y Jesús Rocandio, además de exposiciones colectivas.

Con una superficie cercana a los 30 metros cuadrados, la Sala Tondón destaca también por la singularidad de sus estancias, entre las que se encuentra un calado excavado en la roca madre del edificio municipal, y por su ubicación con vistas al río Ebro, configurándose como un aliciente cultural más para quienes visitan Briñas.