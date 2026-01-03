OPINIÓN | Aberración política

Nos hemos despertado con una noticia desgraciada. El régimen autoritario de Trump ha pasado de asesinar a pescadores venezolanos acusandoles de narcotraficantes a agredir por las armas a un país soberano enfrentándose a la Legislación Internacional de una manera indigna y sin aviso. EEUU pretende convertir el territorio latinoamericano en el «patio trasero» de los EEUU. Un protectorado tras los procesos de descolonización, en pleno siglo XXI.

También hay que destacar el papel de la «recién nombrada premio nobel de la paz» y del «neo-americano» y traidor cubano del Gobierno americano organizando y/o apoyando esta verdadera aberración política.

Estamos totalmente en contra, sin paliativos, de esta ruptura de las leyes internacionales.

Julio Martínez Flórez

Secretario político del Partido Comunista de España en La Rioja.