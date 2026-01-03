OPINIÓN | Aberración política
Nos hemos despertado con una noticia desgraciada. El régimen autoritario de Trump ha pasado de asesinar a pescadores venezolanos acusandoles de narcotraficantes a agredir por las armas a un país soberano enfrentándose a la Legislación Internacional de una manera indigna y sin aviso. EEUU pretende convertir el territorio latinoamericano en el «patio trasero» de los EEUU. Un protectorado tras los procesos de descolonización, en pleno siglo XXI.
También hay que destacar el papel de la «recién nombrada premio nobel de la paz» y del «neo-americano» y traidor cubano del Gobierno americano organizando y/o apoyando esta verdadera aberración política.
Estamos totalmente en contra, sin paliativos, de esta ruptura de las leyes internacionales.
Julio Martínez Flórez
Secretario político del Partido Comunista de España en La Rioja.
Maduro es un sátrapa usurpador, perdió las elecciones y dio un golpe de Estado no entregando el poder. Ahora que devuelva el dinero que tiene por ahí robados al pueblo venezolano.
Venezuela reemprende al camino de la libertad y tenemos una dictadura comunista menos.
En la historia de España Eisenhower apuntaló la dictadura española por otros 30 años. No tuvimos un Trump que terminase con la dictadura de Franco.
Una operación policial de la DEA acaba con el malo que estaba castigando a un pueblo.
En poco tiempo, si ellos quieren, nueve millones de venezolanos pueden volver a su patria.
¡VIVA LA LIBERTAD!!
¡¡ABAJO LAS DICTADURAS COMUNISTAS!!
¡NO MÁS TIRANOS!