Aviso especial por nevadas en cotas bajas

De acuerdo con el «Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)» de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se informa:

1.-Fenómeno meteorológico: Nevadas en cotas bajas.

2.-Ámbito geográfico: Centro, norte y este peninsular

3.-Comienzo de la situación: Domingo 4

4.-Duración: Al menos hasta el martes 6.

5.-Grado de probabilidad: Medio (40-70 %)

6.-Descripción de la situación meteorológica:

La borrasca fría aislada Francis, que se sitúa en estos momentos al oeste de la Península, se irá aproximando durante este fin de semana al golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo, sobre la Península. Por otro lado, la posición de una borrasca estacionaria sobre Escandinavia y el establecimiento de las altas presiones en el Atlántico norte darán lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa de aire ártico sobre la Península, que comenzaría a penetrar por el norte peninsular al final de mañana sábado 3 de enero. Como resultado, se espera que se produzcan lluvias intensas en áreas del sur y este peninsular, y que junto a la penetración de la masa fría ártica pueda dar lugar a partir del domingo 4 a nevadas en cotas bajas de la mitad norte y este peninsular, así como en áreas de la zona centro. Debido a la incertidumbre existente sobre la evolución de la situación y el potencial impacto asociado a las actividades al aire libre en los próximos días, se recomienda un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones en los pronósticos.

El día 3 de enero, se espera que con el acercamiento de la borrasca Francis las precipitaciones empiecen a ganar en intensidad en áreas del extremo suroeste peninsular, donde pueden ser localmente fuertes. El domingo 4 de enero, con el desplazamiento de Francis y la intensificación del flujo húmedo de componente este, las precipitaciones más intensas se esperan en áreas del tercio sur y sureste peninsular, esperándose los mayores acumulados en torno al área del Estrecho, provincia de Málaga y entorno del cabo de la Nao, donde pueden ser fuertes y persistentes. A su vez, la interacción con la masa fría ártica que penetrará este día por el norte peninsular, hará que las precipitaciones puedan empezar a darse en forma de nieve en cotas bajas de la mitad norte peninsular, pudiendo caer a cualquier cota en puntos del área cantábrica, Ibérica norte, este de la meseta Norte y sistema Central, y por encima de 500-700 m en la Ibérica sur y área pirenaica.

El día 5 de enero se espera que sea el día álgido de este episodio de nevadas, especialmente durante la primera mitad de la jornada. Las nevadas más significativas se concentrarían en áreas de la mitad este peninsular, pudiendo caer a cualquier cota en el cuadrante noreste peninsular y este de Castilla-La Mancha, y bajando hasta los 300-500 m en zonas interiores del centro y norte de la Comunidad Valenciana. En zonas bajas del este de Aragón y oeste de Cataluña no se descarta que puedan superarse localmente los 5 cm. También podrá nevar a cualquier cota en zonas del centro peninsular, si bien aquí se espera que las nevadas sean de carácter débil y por tanto con acumulados menos significativos. Por otro lado, el progresivo role del viento a componente norte sobre el área cantábrica durante este día daría lugar aquí a una intensificación de las nevadas, con una cota que se situaría en torno a los 400-600 m.

El día 6, y dentro de un contexto de creciente incertidumbre, las nevadas tenderían a remitir rápidamente en áreas de la mitad este peninsular conforme la borrasca Francis se desplace hacia el Mediterráneo central, si bien continuarían en áreas de la vertiente cantábrica favorecidas por la persistencia de los vientos húmedos de componente norte.

Por último, cabe destacar que con la entrada de la masa de origen ártico se producirá un significativo descenso de las temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas. De esta forma se espera que las heladas se generalicen en gran parte del interior peninsular durante el lunes 5 y martes 6, siendo moderadas en amplias zonas de las mesetas y localmente fuertes en torno a los principales sistemas montañosos, especialmente del área pirenaica.