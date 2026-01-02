Actual premia a la Sala Tondón del Ayuntamiento de Briñas por su difusión del arte contemporáneo en el ámbito rural

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor; y el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, han anunciado la concesión del premio ‘A de Actual’ a la Sala Tondón del Ayuntamiento de Briñas. Un espacio expositivo de arte contemporáneo por el que “han pasado algunos de los artistas más destacados de la Comunidad y otros que, aun siendo de otros rincones del país, tienen vinculación con la localidad y gracias a la labor de su comisaria, Isabel Krug, clave en la gestión y desarrollo de esta propuesta cultural”, ha destacado Pérez Pastor.

Desde su apertura en 2011 en la planta baja el Ayuntamiento de Briñas, la Sala Tondón ha mostrado al público trabajos de enorme valor vinculados con diferentes disciplinas artísticas como la escultura, la pintura, la fotografía, la cerámica, el video o el grabado. Su programación propone dos muestras anuales, una en primavera y otra en otoño, con una duración en torno a cuatro meses. En estos años el espacio ha acogido las obras de grandes artistas riojanos como Rosa Castellot, Félix Reyes, Demetrio Navaridas, Carlos Rosales, Óscar Cenzano, Juanjo Ortega, Teresa Rodríguez, Iranzu Urra, José Carlos Balanza, Ana Prestamero, José Uriszar, Clara Esteban, Mercedes Soriano y Jesús Rocandio, así como una exposición colectiva relacionada con el fuego.

A pesar de sus reducidas dimensiones, alrededor de 30 metros cuadrados, el espacio posee además un atractivo especial debido a la disposición y naturaleza de sus estancias, entre las que se encuentra un calado horadado en la roca madre sobre la que se asienta el edificio municipal, y a su localización privilegiada con vistas al río Ebro, “convirtiéndolo en un aliciente más para quienes visitan Briñas, revitalizando la oferta social, cultural y turística de un pequeño municipio”, ha señalado el consejero.

Grandes colaboradores para Actual 2026

A la rueda de prensa de hoy han asistido también gran parte de los colaboradores del festival: promotores musicales, programadores teatrales, gestores culturales, responsables de locales y salas de conciertos, galerías, etc. además de representantes de las dos principales instituciones colaboradores, UNIR y Ayuntamiento de Logroño. Aprovechando su presencia, el consejero ha querido agradecerles “su gran trabajo para que Actual salga adelante porque sin ellos nada de esto sería posible. Gracias a este esfuerzo conjunto, el público puede disfrutar de un festival de tan grandes dimensiones y tan altas cotas de calidad”.

Vaso solidario en el Escenario UNIR

Durante la rueda de prensa se ha presentado también la creación de un vaso solidario para los dos Grandes Conciertos del Escenario UNIR. “Como en todos los festivales, en las barras del Palacio de los Deportes se cobrará un euro por el vaso serigrafiado con la imagen de Actual, y la recaudación de todos aquellos no devueltos al finalizar los conciertos, será destinada a la iniciativa Actual Solidario”, ha anunciado Iturriaga.

La cifra obtenida por los vasos no retornados se sumará al 10% de recaudación de la taquilla de los dos grandes conciertos del festival que alberga el Palacio de Deportes, así como al 100% de las entradas de la actividad ‘Viaje a los 90’s con tus recreativos de siempre’ de Píxel & Games. Tal como anunció el presidente del Gobierno recientemente, la recaudación de esta nueva edición de Actual Solidario irá destinada a la entidad Proyecto Hombre La Rioja.

Aforos completos en gran parte de las citas

Con las fechas de celebración del festival cada vez más cerca, Iturriaga ha comentado que “además de los carteles que poco a poco se están distribuyendo por toda la región, en próximos días llegará al buzón de los riojanos un programa desplegable, un mapa de la ciudad, con todas las actividades del festival para que la gente pueda acabar de conocer al detalle la programación de esta edición de Actual y generar su propio festival”.

En cuanto al ritmo de la venta de entradas para todos los ciclos musicales, teatrales, cinematográficos y el resto de la programación de Actual 2026, Iturriaga ha destacado “la excelente acogida que está ofreciendo el público batiendo todos los récords de la historia del festival”. A los aforos completos del Escenario UNIR, Maika Makovski y varias funciones de Escenario Insólito, se ha ido sumando estos días el “todo vendido” del resto de propuestas del Café Cantante, así como de casi todas las propuestas de Bibe Actual. Por otro lado, Vermú Torero está rozando el aforo completo en la mayoría de sus citas, al igual que Cine en el Bretón y Matinales de Cine.