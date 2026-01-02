El parricida de Fuenmayor actuó en defensa de su madre y sus hermanos menores

La Guardia Civil da por esclarecido el parricidio ocurrido en la tarde de Nochevieja en Fuenmayor, en el que un hombre de 54 años perdió la vida a manos de su hijo, de 19 años, quien fue detenido como supuesto autor del delito.

La actuación policial se inició tras recibirse una llamada de alerta ciudadana en la Central Operativa de Servicios (062) de la Guardia Civil en La Rioja, que informaba de que un menor había salido de una vivienda situada en la calle Veracruz pidiendo auxilio y solicitando una ambulancia.

Varias patrullas del Servicio de Seguridad Ciudadana se desplazaron hasta el lugar. En el interior del bajo de la vivienda localizaron a una mujer y a sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, y en una de las estancias hallaron el cuerpo sin vida de un varón que presentaba múltiples golpes en la cabeza. Junto al cuerpo y en otra de las dependencias se encontraron diversos objetos que podrían haber sido utilizados para causar la muerte.

Ante estos hechos, los agentes procedieron al precinto del inmueble y al acordonamiento de la zona hasta la llegada de efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja y del Laboratorio de Criminalística, que se hicieron cargo de la investigación. Esta permitió reconstruir los hechos que derivaron en el fallecimiento del varón. Según las diligencias practicadas, durante el suceso el fallecido habría mostrado una actitud hostil, beligerante y agresiva hacia su pareja, a la que presuntamente agredió con una barra de hierro.

En ese momento, su hijo, de 19 años, que se encontraba en su habitación, salió al escuchar los gritos y observó cómo su padre golpeaba a su madre con una barra de hierro. Con el propósito de protegerla, el joven cogió un cuchillo y se enfrentó a su progenitor, quien habría tomado otro cuchillo. Ante la escalada del conflicto y temiendo por la integridad de su madre y de sus hermanos menores, presentes en la vivienda, el joven utilizó un objeto contundente con el que golpeó a su padre, causándole la muerte.

La esposa del fallecido contó con un caso activo en el sistema VioGén hasta el año 2012 en Navarra, momento en el que pasó a considerarse inactivo tras reanudarse la convivencia entre ambos. No obstante, la mujer habría sufrido malos tratos de forma continuada, aunque no se atrevió a denunciarlos por miedo.

Los primeros indicios recabados sugieren que, en los últimos tiempos, podrían haberse reanudado episodios de violencia por parte del finado en el ámbito familiar. Estas situaciones habrían repercutido especialmente en la madre y en sus hijos, quienes temían por su propia vida, generando un clima prolongado de miedo, desesperación e inestabilidad emocional en el hogar.

El detenido, junto con las diligencias practicadas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.