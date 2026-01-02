Radio Haro – Cadena Ser.

AUDIO | Los Reyes Magos adelantan a las 11 de la mañana su llegada a Haro

Por Radio Haro
2 enero, 2026
El Estadio Municipal de Deportes Luis de la Fuente erá, una vez más, el punto de partida de la visita mágica de Melchor, Gaspar y Baltasar.
Lo contaba así el concejal Borja Merino.

