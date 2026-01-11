Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
AUDIO | Saúl Manzanares asegura que el Gobierno de La Rioja se ha olvidado de Nájera

AUDIO | Saúl Manzanares asegura que el Gobierno de La Rioja se ha olvidado de Nájera

Por Radio Haro
11 enero, 2026
Para el líder de la Agrupación Socialista de Nájera y concejal en el Ayuntamiento de la capital del mueble, así lo demuestra la falta de inversiones en la ciudad.

Etiquetasnájerapsoesaul manzanares
