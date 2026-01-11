Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
AUDIO | El jueves comienzan los ensayos del proyecto que persigue recomponer la Banda de Música de Haro

AUDIO | El jueves comienzan los ensayos del proyecto que persigue recomponer la Banda de Música de Haro

Por Radio Haro
11 enero, 2026
50
0
Banda de Música

Lo destacaba el concejal Borja Merino en RADIO HARO.

