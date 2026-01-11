El Haro Deportivo «vuelve a reconocerse» y planta cara al Arnedo con un empate (2-2)

El entrenador blanquinegro, Ander Santurde, se muestra satisfecho «con el partido que hemos hecho. Hemos vuelto a ser reconocibles …/… muy contento con el trabajo y despliegue del equipo».

Marcó los dos tantos para el Haro: Adrián Soriano. El penalti a Aitor Moreno, de todas las semanas, tampoco fue señalado, señalan desde el Club.