Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
El Haro Deportivo «vuelve a reconocerse» y planta cara al Arnedo con un empate (2-2)

El Haro Deportivo «vuelve a reconocerse» y planta cara al Arnedo con un empate (2-2)

Por Radio Haro
11 enero, 2026
50
0

El entrenador blanquinegro, Ander Santurde, se muestra satisfecho «con el partido que hemos hecho. Hemos vuelto a ser reconocibles …/… muy contento con el trabajo y despliegue del equipo».

Marcó los dos tantos para el Haro: Adrián Soriano. El penalti a Aitor Moreno, de todas las semanas, tampoco fue señalado, señalan desde el Club.

Compartir:
Etiquetasharo deportivo
Noticia anterior

Las azules caen en su primer partido ...

Siguiente noticia

AUDIO | El jueves comienzan los ensayos ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible