Las azules caen en su primer partido del año en Sant Cugat (3-0)

Las azules caen en su primer partido del año en Sant Cugat (3-0)

Por Radio Haro
11 enero, 2026
El OCISA Haro Rioja Vóley señala en sus redes sociales que «no pudimos llevarnos la victoria, pero seguimos trabajando, ¡vamos, azules!»

