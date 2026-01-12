EL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA VALORA MUY POSITIVAMENTE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL Y FESTIVA DE LA NAVIDAD

El concejal de Cultura y Festejos, Óscar Reina, ha realizado un balance muy positivo del programa de actividades culturales y festivas desarrollado en la ciudad durante las pasadas Fiestas de Navidad y que finalizó con el tributo a Los Panchos, destacando la excelente acogida que han tenido todas las propuestas por parte de la ciudadanía.

«La programación, diseñada para públicos de todas las edades, ha contado con una elevada participación tanto en las actividades infantiles y familiares como en las dirigidas a jóvenes y personas adultas, consolidando una Navidad diversa, participativa y de calidad. Espectáculos musicales, teatro, cine, actividades infantiles, pasacalles y eventos tradicionales han llenado espacios culturales y calles de la ciudad durante varias semanas, convirtiendo Santo Domingo de la Calzada en un punto de encuentro y convivencia durante estas fechas tan señaladas».

Desde la Concejalía de Cultura y Festejos se quiere hacer una mención especial «a los actos relacionados con Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que un año más han sido uno de los momentos más esperados y emotivos de la Navidad». En este sentido, el concejal ha querido agradecer «expresamente a la Guardia Civil la cesión del helicóptero para la llegada de los Reyes Magos, así como a la Asociación Pro-Cabalgata de Reyes, que ha asumido un año más y de manera extraordinaria la confección de las carrozas, haciendo posible una cabalgata espectacular y muy querida por los vecinos y vecinas».

Asimismo, se ha destacado el trabajo fundamental de la Brigada de Obras y Servicios y de la Policía Local, cuya implicación y profesionalidad han sido clave para que toda la programación se haya desarrollado con normalidad, de forma ordenada y sin incidentes, garantizando la seguridad y el buen desarrollo de cada uno de los actos.

“El éxito de esta programación es fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, asociaciones, colectivos, cuerpos de seguridad y personal municipal, así como de la participación activa de la ciudadanía, que ha respondido de manera ejemplar”, ha señalado el concejal, quien ha querido agradecer la colaboración de todas las personas y entidades implicadas.