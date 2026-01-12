Concluye la restauración de las alas norte y este del claustro mayor bajo del Monasterio de Casalarreina

La actuación, financiada íntegramente por el Ejecutivo regional con 253.351,61 euros, se extenderá este año 2026 con el desarrollo de la segunda fase para la intervención en las alas sur y oeste.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha visitado hoy, día 12, el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de Casalarreina tras la finalización de la primera fase de la restauración del claustro mayor bajo, centrada en las alas norte y este. Esta actuación se integra en la estrategia de conservación y puesta en valor del conjunto monástico, orientada a garantizar la preservación de sus valores históricos y arquitectónicos y a facilitar su uso y disfrute en condiciones adecuadas.

Declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento desde 1977, el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad ha sido objeto, en las últimas décadas, de distintas intervenciones impulsadas por el Ministerio de Cultura, el Gobierno de La Rioja y la comunidad de madres dominicas. Estas actuaciones han permitido recuperar la imagen original del edificio y adaptarlo a su uso actual, con trabajos en la clausura, el patio castellano, las cubiertas, el templo, las escaleras y el claustro mayor, precedidos de un exhaustivo análisis de drenajes y elementos estructurales.

La primera fase de restauración de las alas norte y este del claustro mayor bajo ha supuesto una actuación integral que ha abarcado desde los estudios arqueológicos de los enterramientos del claustro, desarrollados en 2023, hasta la redacción del proyecto, la dirección y coordinación de la obra en materia de seguridad y salud, así como la ejecución material de los trabajos de restauración. En su conjunto, estas actuaciones han contado con una inversión superior a los 250.000 euros, asumida en su totalidad por el Gobierno de La Rioja y destinada tanto a la planificación técnica y arqueológica como a la intervención directa sobre el monumento.

Entre los trabajos realizados se encuentran la consolidación del pavimento original de losas de arenisca, la colocación de láminas geotextiles y drenantes para su protección y ventilación, la limpieza y tratamiento de paramentos, la restauración de antepechos y nervios de bóveda, así como la recuperación de los primeros peldaños de la escalera de acceso al coro mediante un diseño de madera a modo de alfombra que protege la piedra original. Además, se ha instalado un drenaje perimetral en el patio central y se han restaurado elementos del pozo artesano y los contrafuertes, con todas las intervenciones supervisadas bajo control arqueológico intensivo.

Actualmente se encuentra en marcha la segunda fase del proyecto, con la redacción de la restauración de las alas sur y oeste del claustro mayor bajo, por un importe de 17.545 euros, lo que confirma el carácter continuado de esta intervención patrimonial.

Un proceso constante de recuperación con más de dos millones de euros

Las actuaciones en el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad se enmarcan en un proceso constante de conservación y restauración desarrollado a lo largo de más de dos décadas. Desde comienzos de los años 2000, el Gobierno de La Rioja ha impulsado numerosas intervenciones que, en conjunto, superan los dos millones de euros de inversión pública, destinadas a garantizar la conservación, recuperación y puesta en valor de este Bien de Interés Cultural.