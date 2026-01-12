Radio Haro – Cadena Ser.

Calcinada una caravana abandonada en Alesón

Por Radio Haro
12 enero, 2026
Un particular alerta a SOS Rioja de que ve un incendio y no sabe de qué puede tratarse, lo sitúa en una zona cercana al río Yalde en el municipio de Alesón. Desde este Centro Coordinador de Emergencias se da aviso a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS. El incendio ha calcinado una caravana, prácticamente abandonada, en el interior de una huerta vallada con mucha maleza alrededor.

