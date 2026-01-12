Las Bezaras acoge la exposición “Historia de las muñecas”

Ya puede visitarse en el Palacio de las Bezaras de Haro la exposición “Historia de las muñecas: el mundo de Nancy”, que permanecerá abierta hasta el 31 de enero, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas. Se trata de una colección particular de Marta Martínez Aguilar.

Marta nació a principios de los años 70, poco después de la muñeca Nancy, y desde muy pequeña mostró pasión por este clásico de Famosa, aunque como muchos de los coleccionistas, fue ya en la época adulta cuando comenzó a coleccionar, gracias sobre todo a las reediciones que Famosa sacó de Nancy desde inicios del siglo XXI. Prácticamente todos los modelos que se exhiben en la exposición son originales de la época, muchos de ellos conseguidos en mercadillos, rastros o ferias de antigüedades.

Esta exposición se ha colgado en diciembre en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada y ahora puede visitarse en Haro. En total, 130 muñecas, la gran mayoría de ellas Nancy de Famosa, creada en 1968; también hay varios ejemplares de Lucas (el amigo de Nancy), Lesly (la hermanita de Nancy) y Kika, una muñeca similar a Nancy, nacida a principios de los 70, y con la que se podía jugar con todos los vestiditos y complementos de Nancy.

Junto a las muñecas se encuentran varios complementos: un dormitorio completo de Nancy, con su armario lleno de ropa, la cama, el vestidor, el sinfonier, así como baúles y maletas; varios ejemplares de Primera Comunión a lo largo de los años, así como vestidos de novia, de fiesta, de gala, sevillanas, cuentos infantiles, películas etcétera. Además, se muestran ejemplares de Nancy inspirados en personajes populares, como la pintora mexicana Frida Kahlo, la actriz Marilin Monroe, o una de las últimas en salir al mercado, la cantante española Aitana. Asimismo, hay una selección de vestidos de diseñadores como Hanibal Laguna, Devota&Lomba, Roberto Torreta, Ion Fiz o Roberto Verino entre otros.

Además, la exposición tiene un carácter solidario a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer. Entre las personas asistentes se sorteará una muñeca Nancy Aitana, cedida por Juguettos Wadi Arum.

La exposición podrá visitarse hasta el 31 enero de 2026, en horario de 18:00 a 21:00 horas.