Radio Haro – Cadena Ser.

Arde el tejado de una vivienda en Sajazarra

Por Radio Haro
13 enero, 2026
Un particular llama a SOS Rioja e informa de que se ha incendiado el tejado de una casa en la calle De la Fuente nº 14 de la localidad de Sajazarra. A la llegada, los Bomberos informan de que ha ardido el recubrimiento entre el aislante y la madera, al parecer se ha originado a través de la chimenea por falta de aislamiento. No ha habido daños personales.

