Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Últimas noticias
Moción de censura en Santurdejo: POR LA RIOJA recuerda que no apoyará a ningún partido que no apueste por paliar la falta de servicios en el medio rural

Moción de censura en Santurdejo: POR LA RIOJA recuerda que no apoyará a ningún partido que no apueste por paliar la falta de servicios en el medio rural

Por Radio Haro
13 enero, 2026
103
0
LR-111 en Santurdejo

La formación regionalista resalta que el Partido Popular ha demostrado desde el inicio de Legislatura el absoluto desconocimiento del medio rural, de sus carencias y necesidades, y no ha llevada a cabo ninguna acción para paliar la falta de servicios, dotaciones para garantizar el día a día en los pueblos riojanos.

POR LA RIOJA subraya que la moción de censura contra la alcaldesa de Santudejo es una decisión adoptada en el seno del partido y motivada en la ejecución del mandato “de nuestro decálogo de medidas, necesidades y realidad del medio rural riojano”.

Compartir:
Etiquetaspor la riojasanturdejo
Noticia anterior

Arde el tejado de una vivienda en ...

Siguiente noticia

El Gobierno de La Rioja licita las ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible