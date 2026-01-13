Moción de censura en Santurdejo: POR LA RIOJA recuerda que no apoyará a ningún partido que no apueste por paliar la falta de servicios en el medio rural

La formación regionalista resalta que el Partido Popular ha demostrado desde el inicio de Legislatura el absoluto desconocimiento del medio rural, de sus carencias y necesidades, y no ha llevada a cabo ninguna acción para paliar la falta de servicios, dotaciones para garantizar el día a día en los pueblos riojanos.

POR LA RIOJA subraya que la moción de censura contra la alcaldesa de Santudejo es una decisión adoptada en el seno del partido y motivada en la ejecución del mandato “de nuestro decálogo de medidas, necesidades y realidad del medio rural riojano”.