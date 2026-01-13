El Gobierno de La Rioja licita las obras de iluminación del Monasterio de Cañas para mejorar su conservación y la experiencia de visita

La actuación, financiada con fondos europeos Next Generation EU, renovará los espacios expositivos de este enclave cisterciense declarado Bien de Interés Cultural.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha iniciado el proceso de licitación de las obras de iluminación de los espacios expositivos del Monasterio de Santa María del Salvador de Cañas, uno de los conjuntos monumentales más emblemáticos del patrimonio cultural riojano. La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

El proyecto tiene como objetivo modernizar y adecuar el sistema de iluminación de los espacios visitables del monasterio —claustro bajo, cilla, sala de las reliquias, sala capitular e iglesia— mediante la incorporación de soluciones más eficientes, sostenibles y adaptadas a las necesidades museográficas actuales. La intervención permitirá mejorar la correcta apreciación de las obras histórico-artísticas expuestas y reforzar su conservación preventiva.

La iluminación existente, instalada hace más de tres décadas, ha quedado obsoleta, tanto desde el punto de vista tecnológico como funcional, lo que dificulta en algunos casos la percepción adecuada de las piezas y genera un consumo energético elevado. La nueva instalación permitirá adaptar la luz a las características de cada espacio, respetando los valores arquitectónicos del edificio y mejorando la experiencia de las personas que lo visitan.

Las obras se integran en el Componente 14 del Plan de Recuperación, dedicado a la modernización y competitividad del sector turístico, y, en concreto, en la Inversión 1, Submedida 2, correspondiente a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. En este marco, la actuación contribuirá al impulso de un turismo cultural más sostenible y de mayor calidad.

El presupuesto base de licitación asciende a 135.695,50 euros y se articula mediante un contrato de obras, sin división en lotes, al tratarse de una actuación técnica integral cuya ejecución requiere una coordinación unitaria.

Fundado en el siglo XII y declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento, el Monasterio de Santa María del Salvador de Cañas constituye uno de los principales referentes del patrimonio cisterciense en La Rioja. Con esta licitación, el Gobierno de La Rioja continúa avanzando en la conservación, modernización y puesta en valor del rico patrimonio histórico-artístico de la Comunidad Autónoma, alineando la protección del legado cultural con los objetivos europeos de sostenibilidad y desarrollo territorial.