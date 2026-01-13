La escritora Flora Pascual participa el viernes en Cuzcurrita de Río Tirón en el programa ‘Aprender’

El acto será a las 19:30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento.

El programa ‘Aprender’ llega este viernes 16 de enero con la escritora Plora Pascual, que participan en “Aprender leyendo”. La sesión tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento a las 19:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. En esta actividad colabora la Asociación Riojana de Escritores.

Flora Pascual Negueruela nació en Zarratón. Su última obra se titula Federico, se trata de su tercera novela, una historia de posguerra donde los recuerdos, la reflexión y la ternura se entrelazan para formar un testimonio ficticio con ecos de verdad histórica.