Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
La escritora Flora Pascual participa el viernes en Cuzcurrita de Río Tirón en el programa ‘Aprender’

La escritora Flora Pascual participa el viernes en Cuzcurrita de Río Tirón en el programa ‘Aprender’

Por Radio Haro
13 enero, 2026
53
0
Puente Cuzcurrita 1

El acto será a las 19:30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento.

El programa ‘Aprender’ llega este viernes 16 de enero con la escritora Plora Pascual, que participan en “Aprender leyendo”. La sesión tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento a las 19:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. En esta actividad colabora la Asociación Riojana de Escritores.

Flora Pascual Negueruela nació en Zarratón. Su última obra se titula Federico, se trata de su tercera novela, una historia de posguerra donde los recuerdos, la reflexión y la ternura se entrelazan para formar un testimonio ficticio con ecos de verdad histórica.

Compartir:
Etiquetascuzcuritazarratón
Noticia anterior

El Gobierno de La Rioja licita las ...

Siguiente noticia

LA CIUDAD DEPORTIVA AVANZA CON LA FIRMA ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible