LA CIUDAD DEPORTIVA AVANZA CON LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA FASE II

La concejala de Deportes, Virginia Metola, ha anunciado que se ha firmado el contrato para la redacción del proyecto, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud correspondientes al nuevo edificio de la Ciudad Deportiva, en su Fase II, un paso clave para continuar con el desarrollo de una de las infraestructuras deportivas más importantes del municipio.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa OCA Arquitectos Barcelona SCP, por un importe de 117.000 euros más IVA, culminando así una fase fundamental de planificación técnica que permitirá definir con detalle el futuro edificio, garantizando que el proyecto cumpla con los más altos estándares de calidad, funcionalidad, eficiencia y seguridad.

Según ha señalado la concejala de Deportes, “la Ciudad Deportiva es un proyecto estratégico. Con esta nueva fase damos un paso firme para seguir dotando al municipio de unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades reales de nuestros deportistas y clubes”.

El siguiente paso será la puesta en marcha del proceso de licitación para la adjudicación de las obras, lo que permitirá avanzar ya hacia la ejecución material de esta segunda fase, consolidando así la apuesta municipal por el deporte y los hábitos de vida saludable.

Virginia Metola ha destacado que “esta actuación no solo supone una mejora de las infraestructuras deportivas, sino también una inversión directa en bienestar, en cohesión social y en el futuro de nuestros jóvenes. El deporte es una herramienta fundamental de integración, educación y salud, y esta Ciudad Deportiva será un referente para toda la ciudad”.