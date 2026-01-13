Comienza en Valdezcaray el programa escolar de iniciación al esquí

Un total de 1.560 escolares de centros educativos de la Comunidad Autónoma participan en Valdezcaray en el programa escolar de iniciación al esquí que organizan Fundación Caja Rioja y el Gobierno de La Rioja y que comienza mañana, miércoles 14 de enero. Este año participan 35 centros educativos de 1º y 2º curso de Educación Secundaria de Aldeanueva, Alfaro, Arnedo, Ausejo, Baños de Río Tobía, Calahorra, Fuenmayor, Haro, Logroño, Murillo, Nájera, Pradejón y Rincón de Soto.

El programa incluye el traslado desde el centro escolar a la estación de Valdezcaray y regreso; el forfait para acceder a la estación; el alquiler del material de esquí (botas, esquís, cascos y bastones); un cursillo de esquí con monitores de las escuelas de esquí de Valdezcaray de 2 horas; y la comida en la propia estación. A esta actividad acuden también los profesores del centro educativo responsables de los grupos.

Para muchos escolares, se trata de la primera toma de contacto con la nieve que tienen en una estación de esquí, una oportunidad de conocer un nuevo deporte de invierno que puede practicarse en La Rioja. Además, se configura como un proyecto educativo y deportivo que apoya el deporte base, potencia la convivencia y la cohesión social, así como el respeto al medio ambiente.

Desde el año 1997 ya han pasado por este programa 57.000 escolares.