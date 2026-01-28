Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Todo preparado para el Carnaval del Vino en Haro

Todo preparado para el Carnaval del Vino en Haro

Por Radio Haro
28 enero, 2026
32
0

Aquí puedes consultar el programa previsto y cómo queda ligadas las bodegas y los establecimientos participantes.

Compartir:
Etiquetascarnaval del vino
Noticia anterior

La nieve cierra el Alto de Vallaroso ...

Siguiente noticia

La Guardia Civil detiene a un delincuente ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible