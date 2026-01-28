La nieve cierra el Alto de Vallaroso y obliga a usar cadenas en Peña Hincada y Montenegro

Un total de 9 equipos de vialidad invernal trabajan en el tratamiento de hielo y nieve en las carreteras riojanas.

El Gobierno de La Rioja ha habilitado hoy, 28 de enero, un total de 9 equipos de vialidad invernal para trabajar en el tratamiento de hielo y nieve en la red autonómica de carreteras. El objetivo de este dispositivo es minimizar las consecuencias del frío y la nieve en las carreteras de la red autonómica, garantizando tanto la movilidad como la seguridad vial de los riojanos.

El servicio de Carreteras del Gobierno de La Rioja recomienda a los conductores moderar la velocidad en las zonas de montaña por la posible formación de placas de hielo.

A estas horas, la nieve ha obligado al cierre del Alto de Vallaroso y al uso de cadenas en Peña Hincada y Montenegro. La situación de los puertos de montaña, a las 14.00 horas de este miércoles, es la siguiente:

• Puerto de Pradilla (LR-111) ABIERTO

• Puerto de Peña Hincada (LR-232) ABIERTO, con cadenas.

• Puerto de La Rasa (LR-245) ABIERTO

• Puerto de Sancho Leza (LR-250) ABIERTO

• Puerto de Montenegro (LR-333) ABIERTO, con cadenas.

• Alto de Vallaroso (LR-286) CERRADO

Equipos operativos

• Valle Oja

o LR-111 Valgañón Ezcaray Santo Domingo

o LR-414 Santurde

o LR-413 Santurdejo Pazuengos

o LR-415 Ezcaray Posadas

o LR-417 Urdanta

o LR-418 San Anton

o LR-323 Morales – Corporales

o LR-308 Grañón – Villarta-Quintana

• Alto Najerilla

o LR-113 Anguiano – L.P. Burgos

o LR-437 Collado de Canales

o LR-334 Villavelayo- Neila

o LR-333 Viniegra de Arriba y Puerto de Montenegro

o LR-336 Ventrosa

o LR-435 Valvanera

• Alto Iregua

o LR-333 Villoslada – N-111

o LR-333 Villoslada a L.P. Soria

o LR-448 Villoslada – Camping

o LR-455 Aldeanueva de Cameros

o LR-454 Gallinero de Cameros

o LR-448 Villoslada. Ermita Lomos de Orio

• Camero Nuevo

o LR-253 N-111 a LR-232

o LR-250 Nieva de Cameros

o LR-451 Montemediano

o LR-232 Villanueva- Ortigosa

o LR-452 Peñaloscintos

o LR-453 Pinillos

o LR-245 Almarza

o LR-232 Peña Hincada – Brieva de Cameros

• Obarenes – Rioja Alta

o LR-209 Tirgo – Límite de Provincia

o LR-201 Tirgo – Santo Domingo de la Calzada

o LR-200 Herramélluri – Tormantos

o LR-202 Haro – Anguciana

o LR-404 Cellorigo

o LR-402 Galbáruli

o LR-303 Treviana

o LR-405 San Millán de Yécora

• Bajo Najerilla

o LR-325 Manzanares de Rioja – Gallinero de Rioja

o LR-204 Villar de Torre – Berceo

o LR-206 Berceo – San Millán de la Cogolla

o LR-422 Lugar del Río

o LR-331 Villaverde – San Millán de la Cogolla

o LR-431 Camprovín

o LR-432 Tobía

o LR-433 Ledesma de la Cogolla

o LR-434 Pedroso

o LR-340 Castroviejo

o LR-317 Rivas de Tereso

• Camero Viejo

o LR-250 Villamediana – Laguna de Cameros

o LR-462 Trevijano

o LR-464 Vadillos

o LR-465 Hornillos de Cameros

o LR-466 Ajamil

o LR-463 Torre en Cameros

o LR-548 Muro en Cameros

o LR-245 Puerto de la Rasa

o LR-250 Laguna a la N-111 Puerto de Sancho Leza

• Valles de Ocón y Jubera

o LR-472 y ramales

o LR-261 y ramales

• Rioja Baja

o LR-115 Arnedo a L.R. Soria

o LR-484 Munilla – Zarzosa

o LR-286 Enciso – Navalsaz

o LR-123 De la LR-283 a L.R. Soria

o LR-487 Muro de aguas

o LR-488 Villarroya

o LR-283 de la LR-123 a la LR-123

o LR-284 Cervera Aguilar a L.P. Soria