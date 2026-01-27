El Partido Riojano cambia de imagen bajo la marca PR+Riojan@s

Se recupera el tono de verde del Partido Riojano de los años 90 y una arroba con una sección por cada valle de La Rioja.

La marca PR+Riojan@s «aunará desde ahora al regionalismo de La Rioja. La nueva imagen, más moderna y actualizada, recupera el tono de verde característico del Partido Riojano de los años 90, junto a los colores rojo, blanco, verde y amarillo de la bandera regional.

Destaca el símbolo del @ seccionado en siete fragmentos como isotipo. Cada uno de ellos representa uno de los valles de La Rioja: Oja-Tirón, Najerilla, Iregua, Leza, Jubera, Cidacos y Alhama-Linares».

“Riojanos es una marca que define lo que somos: riojanos y riojanas” y llega como “un retorno a las raíces del regionalismo riojano que nos permita liderar el futuro”, ha señalado el secretario general de la formación, Iván Herrero Sanz, en rueda de prensa.

Esta nueva identidad visual y de marca no es solo un cambio estético. “Es una declaración de intenciones: abrimos una nueva etapa política, más moderna, más cercana y más ambiciosa, sin renunciar jamás a lo que somos y de dónde venimos”, ha subrayado.

“Este cambio nace de una reflexión profunda sobre nuestro papel en La Rioja y sobre el proyecto político que queremos construir para los próximos años con Rita Beltrán al frente”, ha insistido.

VOLVER A NUESTROS COLORES

Esta nueva identidad recupera los colores que han acompañado al partido en sus etapas más representativas: los verdes que ya estuvieron presentes desde los años 90 y a comienzos de los 2000. “No es una casualidad ni un ejercicio de nostalgia: es una forma consciente de reconectar con nuestra esencia y con la historia de un proyecto que siempre ha puesto a La Rioja en primer lugar”, ha apuntado Daniel Martínez Guerrero, secretario de organización y responsable de este rebranding.

“Vivimos un tiempo nuevo, con nuevos retos, nuevas generaciones y nuevas formas de relacionarnos, por eso es importante actualizarse con una marca moderna, cercana y reconocible, que no se parece a otras”.

Estos colores, tan nuevos y al mismo tiempo tan del PR+, son el Verde Riojan@s, que representa nuestra tierra, nuestro paisaje y nuestro carácter; y el Verde Leza, inspirado en el cañón del río Leza, símbolo de identidad, fuerza y singularidad de nuestra comunidad.

Estos dos verdes, junto al blanco, símbolo de transparencia y claridad, construyen un sistema visual sobrio, reconocible y contemporáneo, capaz de funcionar tanto en el entorno institucional como en soportes físicos y en canales digitales.

El nuevo símbolo une, suma y representa. Se construye sobre una forma redonda, un símbolo universal de unidad, comunidad y suma. En su interior aparece la marca PR+ Riojanos, una expresión clara de lo que somos y de lo que queremos ser: un proyecto que agrupa, que integra y que suma a todos los riojanos que creen en una política cercana, útil y regionalista, con una Rioja que aspira a más desde el centro.

Con este cambio el partido no busca imponerse, sino reconocerse. Quiere ser una marca que pertenezca a la gente, que pueda convivir en la calle, en las instituciones y en las redes.

UNIR AL RIOJANISMO

La presidenta del PR+Riojan@s, Rita Beltrán Muro, ha afirmado que “los tiempos han cambiado y en algunos aspectos es importante volver a los orígenes y a la unidad para seguir creciendo, porque nuestro proyecto aspira a liderar La Rioja, con un lenguaje directo, claro y propio de esta época”.

En este sentido, ha recalcado que “desde que llegué mi objetivo siempre ha sido abrir puertas y ventanas para unir a todo el regionalismo riojano en un mismo lugar, en el PR+Riojan@s, vengan de donde vengan”. Así pues, ha reconocido que sigue “hablando con personas de toda La Rioja interesadas en esta forma de hacer política, con nuestra comunidad en el centro. A mí me da igual si la última vez fueron a votar o a quién votaron, lo importante es que desde ya quieran ir de nuestra mano para conseguir lo mejor para La Rioja”.

Además, Beltrán está manteniendo reuniones discretas con diferentes representantes sociales de nuestra región. Fruto de estas reuniones espera que “próximamente” podamos seguir “sumando activos a nuestra formación y atraer a esas personas que saben lo importante que es anteponer los intereses de su región, La Rioja, frente a otras cuestiones”.