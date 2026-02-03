‘Aprender leyendo’ llega a San Asensio con las escritoras Mila Ruiz y Raquel Aguirre

El programa ‘Aprender’, una iniciativa impulsada por Fundación Caja Rioja en colaboración con Fundación la Caixa, llega el viernes 6 de febrero a San Asensio con las escritoras Mila Ruiz y Raquel Aguirre, que participan en “Aprender leyendo”. La sesión tendrá lugar en Ayuntamiento a las 19:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Mila Ruiz, nacida en Logroño, es conocida principalmente por su faceta como autora de literatura infantil con sus libros Samba y el aprendiz de Brujo, Samba en busca del plancton perdido o El perrito de Roberta.

Por su parte, Raquel Aguirre es maestra de Educación Infantil. Ha publicado el libro Amanecer.