El Gobierno de La Rioja impulsa tres actuaciones de cohesión turística con una inversión superior a los 865.000 euros

Los convenios con los Ayuntamientos de Ochánduri, Aguilar del Río Alhama y Nalda, publicados en el BOR, se enmarcan en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica tres convenios de colaboración del Gobierno de La Rioja con los Ayuntamientos de Ochánduri, Aguilar del Río Alhama y Nalda para la ejecución de distintas actuaciones turísticas, con una inversión global de 865.166,62 euros. Los acuerdos se enmarcan en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de La Rioja, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

En concreto, el convenio con el Ayuntamiento de Ochánduri contempla una subvención directa de 108.000 euros para el acondicionamiento en la localidad de un espacio destinado a la promoción del turismo del municipio. Esta actuación forma parte de la Actuación de Cohesión entre Destinos – La Rioja 2022 y tiene como objetivo reforzar la oferta turística local mediante la adecuación de un espacio específico para la difusión y puesta en valor de sus recursos turísticos.

Por su parte, el acuerdo con el Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama prevé una inversión de 529.133 euros para la ejecución de la actuación denominada ‘Inestrillas: Mitigación del riesgo de desprendimientos de rocas en el farallón de Inestrillas’, correspondiente a la Actuación de Cohesión entre Destinos – La Rioja 2021. Esta intervención busca mejorar la seguridad y la accesibilidad de este enclave de alto valor natural y turístico, favoreciendo su conservación y uso sostenible.

El tercer convenio, suscrito con el Ayuntamiento de Nalda, incluye una subvención de 228.033,62 euros destinada a la adecuación del entorno de la Ermita de Santa María de Villavieja para su uso público y turístico, iniciativa integrada igualmente en la Actuación de Cohesión entre Destinos – La Rioja 2021 y que contribuirá a mejorar la accesibilidad a este espacio patrimonial, así como su puesta en valor.

Los tres convenios han sido suscritos por el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y los primeros ediles de los tres municipios. Tienen una vigencia inicial de cuatro años desde su firma, sin perjuicio de las posibles prórrogas que puedan acordarse, conforme a la normativa vigente.

Estas actuaciones se inscriben en la estrategia diseñada por el Gobierno de La Rioja para avanzar hacia un modelo turístico equilibrado y cohesionado territorialmente, reforzando el atractivo de todos y cada uno de los municipios riojanos y favoreciendo el desarrollo económico y social del medio rural.