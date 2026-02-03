Crónica Najerense busca imagen para su 58 edición

Bajo el lema ¡Haz historia con tu arte! el Patronato Pro-Representaciones Histórico Najerenses convoca un concurso para elegir el cartel anunciador de la 58 edición de Crónica najerense.

El diseño puede ser la imagen de la recreación histórica que, desde 1969, en el mes de julio traslada al espectador a la Nájera medieval.

El premio para el cartel ganador es de 500 euros, y se convertirá en la imagen oficial de la 58 edición de “la Crónica”.

El certamen está dirigido a artistas y diseñadores que presenten una obra original e inédita, inspirada en la historia de Nájera. Historia que da origen una “Fiesta” declarada de Interés Turístico Regional y catalogada como Bien de Interés Cultural.

El objetivo, además de fomentar y promocionar “Crónica najerense”, es conseguir un cartel novedoso, distinto, diferente, más atractivo si cabe. Un cartel con alma, con fuerza, de esos que atrapan a primera vista.

El plazo de presentación de los trabajos finaliza a las 14 horas del 31 de marzo de 2026, y las obras deberán enviarse o entregarse en formato impreso y digital en la siguiente dirección:

Patronato Pro-Representaciones Histórico Najerenses (Ayuntamiento de Nájera)

Concurso cartel Crónica Najerense

Plaza de España, 1

26300 Nájera (La Rioja)

Las bases se pueden consultar AQUÍ.