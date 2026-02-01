Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Zunzunegui marca para el Haro Deportivo en su encuentro contra el CD Calahorra (1-0)

Zunzunegui marca para el Haro Deportivo en su encuentro contra el CD Calahorra (1-0)

Por Radio Haro
1 febrero, 2026
0
0

El gol, único del partido, ha subido al marcador en el minuto 90.

Compartir:
Etiquetasharo deportivo
Noticia anterior

Haro celebra el día de las Candelas ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible