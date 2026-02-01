Radio Haro – Cadena Ser.

Haro celebra el día de las Candelas con el «paso por el manto» de la Vega de los devotos que deseen ponerse bajo su protección

Por Radio Haro
1 febrero, 2026
Un año más, la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Vega organiza este lunes 2 de febrero la tradicional presentación de los niños a la patrona de la ciudad, conocida popularmente como “paso por el manto”.

El acto tendrá lugar el lunes, día 2 de febrero de 2026, festividad de las Candelas, a las 6:00 h. de la tarde, en la Basílica de la Vega.
Todos los niños nacidos durante este año pasado, y todos aquellos que, no habiendo pasado aún por el manto de Nuestra Señora, deseen ponerse bajo su protección, sin importar su edad, podrán participar en tan entrañable acto, previa inscripción.

(Foto: Redes sociales de la Cofradía)

