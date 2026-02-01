Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
El Haro Deportivo se refuerza con el canterano jarrero Aimar Lezana y el vitoriano Yoel Sanz

El Haro Deportivo se refuerza con el canterano jarrero Aimar Lezana y el vitoriano Yoel Sanz

Por Radio Haro
1 febrero, 2026
47
0
Escudo del Haro Deportivo

Según informa el club blanquinegro en sus redes sociales el joven delantero vitoriano viene al Haro Deportivo después de haber competido, durante la primera vuelta, en el Varea, al que llegó tras haber conseguido el ascenso a División de Honor Juvenil con el Betoño.

Por su parte, el canterano jarrero regresa tras su paso por el fútbol universitario estadounidense. Polivalente en la banda izquierda, es capaz de jugar de lateral o extremo. Se trata de un refuerzo de lujo para el Haro.

Compartir:
Etiquetasharo deportivo
Noticia anterior

Las azules caen en Menorca (3-1)

Siguiente noticia

Haro celebra el día de las Candelas ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible