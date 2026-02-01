El Haro Deportivo se refuerza con el canterano jarrero Aimar Lezana y el vitoriano Yoel Sanz

Según informa el club blanquinegro en sus redes sociales el joven delantero vitoriano viene al Haro Deportivo después de haber competido, durante la primera vuelta, en el Varea, al que llegó tras haber conseguido el ascenso a División de Honor Juvenil con el Betoño.

Por su parte, el canterano jarrero regresa tras su paso por el fútbol universitario estadounidense. Polivalente en la banda izquierda, es capaz de jugar de lateral o extremo. Se trata de un refuerzo de lujo para el Haro.