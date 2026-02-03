Santo Domingo impulsa la Escuela Virtual de Formación 2026 para mejorar la empleabilidad de la ciudadanía

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ofrece durante el año 2026 la Escuela Virtual de Formación, una plataforma de cursos online orientada a mejorar la empleabilidad, la formación continua y el desarrollo personal y profesional de la ciudadanía, tanto de personas desempleadas como de aquellas que ya se encuentran en activo.

Esta iniciativa, promovida desde la Concejalía de Formación, Empleo y Desarrollo, responde a la necesidad de ofrecer una oferta formativa amplia, flexible y accesible, adaptada a las demandas actuales del mercado laboral y a las circunstancias personales de los vecinos y vecinas del municipio. La modalidad online permite eliminar barreras de tiempo y desplazamiento, ampliando de forma significativa las oportunidades de acceso a la formación.

Mercedes García (concejal de empleo): “la formación continua es una herramienta clave para mejorar las oportunidades laborales y favorecer la inserción y la mejora profesional de nuestra ciudadanía, ya que la Escuela Virtual nos permite llegar a más personas, ofrecer contenidos actualizados y adaptarnos a los ritmos y necesidades de cada alumno”.

El importe del contrato asciende a 3.275 euros, con una duración máxima de un año, iniciándose en febrero de 2026. “Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por políticas activas de empleo y formación, conscientes de que invertir en conocimiento es invertir en el futuro de Santo Domingo de la Calzada”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora de la empleabilidad, la capacitación profesional y el acceso igualitario a la formación, consolidando la Escuela Virtual como una herramienta estratégica al servicio del desarrollo social y económico del municipio.