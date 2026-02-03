Radio Haro – Cadena Ser.

ABIERTO EL PLAZO PARA EL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DEL SANTO 2026

Por Radio Haro
3 febrero, 2026
El concejal de Festejos, Óscar Reina, anuncia que se abre el plazo para la presentación de trabajos al concurso del cartel anunciador de las Fiestas del Santo 2026. Este año, como continuidad a la novedad del año pasado y en reconocimiento al talento artístico, el premio sigue siendo de 500 euros, «una muestra del compromiso de nuestra administración por fomentar la creatividad y la participación en nuestras festividades».

Los interesados en participar podrán presentar sus obras hasta el 27 de febrero. «Las propuestas deben reflejar la esencia y el espíritu de nuestras Fiestas del Santo, que son un evento emblemático para nuestra ciudad».

Los carteles deberán ser originales e inéditos, y se valorará la creatividad, la calidad artística y la adecuación al tema festivo.

Consulta las bases AQUÍ.

Etiquetassanto domingo
