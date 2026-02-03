Las Organizaciones Profesionales Agrarias llevarán sus protestas a Logroño el 11 de febrero

Tras la jornada reivindicativa del pasado 29 de enero, las OPA riojanas ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA Rioja continúan con las movilizaciones para expresar el hartazgo del sector agrario riojano. Así, convocan para el próximo miércoles 11 de febrero una manifestación en Logroño, con participación de tractores, que discurrirá entre la Delegación del Gobierno y el Parlamento de La Rioja.

“Seguimos estando hasta los mismísimos”, declaran UAGR-COAG, UPA Rioja y ARAG-ASAJA, por lo que convocan a los agricultores y ganaderos riojanos, así como a familiares y ciudadanía en general, a una manifestación en Logroño el próximo miércoles 11 de febrero.

Continuando con la movilización iniciada la semana pasada, con tractorada y cortes de carreteras en cinco puntos de La Rioja, las OPA riojanas llevarán su protesta a la capital para hacer saber de primera mano a los responsables de las diferentes administraciones el malestar y el hartazgo del sector agrario por la falta de rentabilidad que le está colocando al borde de la extinción.

Acompañados por una treintena de tractores, los manifestantes se concentrarán ante la Delegación del Gobierno, donde expresarán a Beatriz Arraiz sus demandas para que las traslade al ministro Planas, de cuyas decisiones depende en gran medida el futuro de los agricultores y de los ganaderos. Por ejemplo, se mostrará el rechazo a los acuerdos comerciales bilaterales que venden al sector agrario a cambio de coches y tecnología, a los recortes que plantea la propuesta de reforma de la PAC y al ahogo para las explotaciones que suponen las crecientes obligaciones burocráticas.

También se exigirá la implicación del Ministerio para solventar la falta de rentabilidad de los diferentes sectores productivos, como el cereal o las hortalizas, ahogados por los costes de producción y las importaciones de países terceros que cultivan sin las exigencias europeas; se reclamará la aprobación de tratamientos eficaces para plagas como el “pelo” del champiñón o el fuego bacteriano de los frutales; se pedirá apoyo y facilidades para los ganaderos ante las enfermedades que acosan a sus animales; y se hará especial hincapié en el principal sector agrario riojano, el vitivinícola, reclamando la apertura de la vendimia en verde en 2026 y la dotación de fondos para que el arranque voluntario de viñedo se ponga en marcha lo antes posible.

La manifestación transcurrirá por las calles Sagasta, Portales y Once de Junio, para realizar su segunda parada ante el Parlamento Riojano. Allí las OPA confían en que los representantes de la ciudadanía riojana salgan a atender las demandas de los agricultores y los ganaderos, momento en el que les presentarán una propuesta de declaración institucional en apoyo a un sector indispensable para la soberanía alimentaria de La Rioja y la supervivencia de sus pueblos. “Esperamos que, al igual que hubo una posición común respecto a la reforma de la PAC, los representantes de la ciudadanía riojana apoyen unánimemente al sector agrario de la Comunidad en estos duros momentos que está atravesando”, detallan las organizaciones convocantes.

Como ya advirtieron tras la protesta de la semana pasada, las OPA continúan así la lucha hasta que no se alcancen soluciones reales y urgentes para el sector agrario. Porque UPA Rioja, ARAG-ASAJA y UAGR-COAG recuerdan que “sin agricultores y ganaderos no habrá alimentos, no habrá pueblos y no habrá soberanía alimentaria”.