LA CONCEJALÍA DE INFANCIA DE SANTO DOMINGO ANUNCIA LA APERTURA DEL NUEVO PARQUE ATENAS
La concejala de Infancia, Ainara Gordo, ha anunciado la reciente apertura del nuevo parque Atenas, ubicado en la manzana comprendida entre las Calles Peseta, Calvario, Cuatro Caminos y Avenida de Europa, un espacio completamente renovado y pensado para el disfrute seguro de los niños y niñas del municipio.
La actuación, ejecutada por la empresa adjudicataria Landap Parques SLU, ha supuesto una inversión de 31.036,50 euros y ha consistido en la retirada íntegra del parque anterior, que presentaba un notable estado de deterioro, así como en la ampliación de la solera, lo que ha permitido ganar espacio y ofrecer una imagen más abierta, accesible y adecuada para el juego infantil.
El nuevo parque Atenas cuenta ahora con una zona de juego más amplia y segura, adaptada a las necesidades actuales y cumpliendo con los criterios de seguridad y calidad exigidos para este tipo de instalaciones.
Tal y como ha señalado la concejala Ainara Gordo, «esta actuación se enmarcaba dentro de las inversiones previstas en el presupuesto de la C Concejalía de Infancia del año 2025, con el objetivo de cubrir el mayor número posible de necesidades en las áreas infantiles del municipio y seguir mejorando los espacios públicos destinados a la infancia.
Desde la Concejalía se continúa trabajando para renovar y mantener los parques infantiles, apostando por entornos seguros, modernos y de calidad que favorezcan el juego, la convivencia y el bienestar de las familias».