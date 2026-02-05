Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
AUDIO | Siguen los pasos para recomponer la Banda de Música de Haro

AUDIO | Siguen los pasos para recomponer la Banda de Música de Haro

Por Radio Haro
5 febrero, 2026
51
0
banda covaleda

A preguntas de la líder socialista Naiara Hernáez, el concejal delegado de Banda, Borja Merino, señaló en el último pleno municipal que el nuevo proyecto musical de Haro sigue adelante con ensayos los jueves y sábados y con miembros tanto de la Agrupación como de la Asociación.

Para Semana Santa se tendrá que contratar una Banda para cubrir las necesidades fijadas y para las fiestas de junio «es pronto» para saberlo.

Compartir:
Etiquetasbanda
Noticia anterior

Los Bomberos sofocan un incendio en una ...

Siguiente noticia

Elena Aranoa y artistas invitados cantarán por ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible