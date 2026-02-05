AUDIO | Siguen los pasos para recomponer la Banda de Música de Haro

A preguntas de la líder socialista Naiara Hernáez, el concejal delegado de Banda, Borja Merino, señaló en el último pleno municipal que el nuevo proyecto musical de Haro sigue adelante con ensayos los jueves y sábados y con miembros tanto de la Agrupación como de la Asociación.

Para Semana Santa se tendrá que contratar una Banda para cubrir las necesidades fijadas y para las fiestas de junio «es pronto» para saberlo.