Elena Aranoa y artistas invitados cantarán por Palestina el próximo 20 de febrero en Haro

El colectivo Acampada por Palestina de Haro organiza un concierto solidario por Palestina para el próximo viernes 20 de febrero a las 19:30 en el Teatro Bretón de los Herreros. El concierto, que estará encabezado por Elena Aranoa y contará con varios artistas invitados, pondrá voz «al genocidio palestino que tras un falso pacto de paz aún hoy continúa en Gaza.

Elena Aranoa es cantante, compositora y pianista, y destaca por su compromiso social. El pasado año ya ofreció conciertos en Logroño Calahorra y Arnedo con este mismo fin y también de modo altruista. Sobre el escenario le acompañarán diferentes artistas, un

concierto en el que la música y la palabra tomarán protagonismo.

El precio de la entrada consistirá en un donativo de 10 euros. La recaudación irá íntegramente a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), entidad que opera allá donde se encuentran las mayores poblaciones de refugiados palestinos (Jordania, Siria, Líbano, Cisjordania y Gaza) y “cuyo trabajo está siendo indispensable para ofrecer educación, sanidad y refugio a la población asediada”. El colectivo recuerda que “la UNRWA fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 2024”.

Las entradas estarán a la venta por anticipado en la cafetería-bar Karma Café (calle Santa Lucía, 34), y en la librería-papelería Papel y Tijera (Calle de la Vega, 40). Además, a partir de las 18:30 del mismo día 20 se podrán obtener en la taquilla del propio teatro. Para quienes no puedan acudir al evento pero quieran contribuir económicamente, la Fila 0 se puede enviar directamente a la UNRWA, por medio de un bizum al número 33369, dedicado específicamente a la emergencia en Gaza.

Desde Acampada por Palestina de Haro afirman que “desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre, la cifra de palestinos asesinados por Israel supera el medio millar, siendo más de 100 niños. Es por eso que creemos más importante que nunca continuar

con la presión social como acto de solidaridad y de exigencia para que se cumpla el Derecho Internacional”.

Por todo ello, el colectivo invita a toda la ciudadanía a disfrutar de este solidario y emotivo encuentro de arte y reivindicación para seguir luchando por la justicia y la igualdad social. “No con nuestro silencio”, concluyen.