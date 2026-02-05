Radio Haro – Cadena Ser.

Los Bomberos sofocan un incendio en una vivienda abandonada en Nájera

Por Radio Haro
5 febrero, 2026
Varios particulares informan a SOS Rioja del incendio en una vivienda abandonada en la travesía San Jaime, en Nájera. Tras la actuación de los Bomberos, informan de que se estaban quemando unos palets de madera en el interior de la vivienda y que el fuego ha afectado al marco de una ventana, sin más daños personales ni materiales.

