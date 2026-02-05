Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
El Ayuntamiento de Haro adquiere tres nuevos desfibriladores

Por Radio Haro
5 febrero, 2026
Haro cuenta desde hoy con tres nuevos desfibriladores. Uno de ellos ubicado en la planta baja del Ayuntamiento, a la entrada del mismo, y los otros dos en distintos coches de la Policía Local.

