El transporte público riojano consignó casi 2 millones de billetes en 2025

Un incremento del 11% con el que “se han vuelto a batir todos los récords”.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, ha subrayado que “los casi dos millones de viajes” registrados por el servicio de Transporte Público de La Rioja durante el año 2025 “nos vuelven a situar ante un nuevo escenario de éxito donde se han vuelto a batir todos los récords”.

Así, en los doce meses del pasado año se han registrado 1.949.644 billetes, que suponen un incremento del 11% con respecto al ejercicio 2024 (1,7 millones), y del 50% desde el inicio de la legislatura.

El transporte metropolitano volvió a ser la red con mayor número de viajes realizados, 1.193.528 en 2025, lo que supone un incremento del 15% con respecto a 2024, cuando se superó por primera vez en la historia de este servicio el millón de billetes vendidos. Además, “hemos comenzado el nuevo curso lectivo con más de 100.000 viajes mensuales en esta red metropolitana, lo cual demuestra el gran servicio que presta en las conexiones de Logroño con otros 13 municipios de su entorno”, ha explicado.

También se registró un incremento, en este caso del 5,2%, en el número de pasajes en los autobuses interurbanos, con un total de 743.368 en todo el año 2025, lo que “responde a las mejoras que hemos ido introduciendo en diferentes servicios, con ajustes horarios o refuerzos en determinados momentos”, ha afirmado el consejero. Por último, se alcanzaron los 12.748 viajes en las líneas rurales, un 8,2% más que el año anterior, un servicio “esencial” para acercar los municipios más alejados.

Para explicar estos excelentes datos, el consejero ha señalado que “desde el primer minuto de esta legislatura estamos inmersos en un profundo proceso de transformación del transporte público, mediante su adaptación a las nuevas necesidades sociales y el impulso de nuevas medidas de estímulo y fomento de la movilidad sostenible”.

En este sentido, destaca la evolución positiva que ha experimentado el presupuesto destinado para reforzar y promover nuestro servicio de transporte público, para lo que se han reservado este año un total de 6.555.000 euros, de los que 955.000 euros van destinados a bonificar el precio del billete.

De estas bonificaciones se beneficiaron el año pasado los 4.700 carnés de transporte que se expidieron a diferentes colectivos, un 8% más que en el año 2024, que en su mayoría permiten viajar por sólo 50 céntimos el trayecto. El mayor número de carnés expedidos, 1.546 durante el curso 2025-2026, correspondieron al colectivo de estudiantes y universitarios, lo que refleja un aumento del 1,4%.

Aumenta un 49% el número de carnés para personas con discapacidad

Un 49% se incrementó el número de carnés para personas con discapacidad, hasta un total de 164, gracias a la rebaja del grado requerido para acceder a la tarifa plana de 0,50 euros, que en agosto del año pasado se redujo del 65 al 33%. Esta medida se aprobó al mismo tiempo que la ampliación del umbral de renta hasta 2,5 veces el IPREM necesario para que los mayores de 65 años obtengan esa misma ventaja.

También destaca el aumento del 27% en la concesión de carnés infantiles que han permitido viajar gratis a 145 niños de 0 a 3 años. Tampoco pagan por utilizar el autobús los 504 usuarios que han obtenido hasta la fecha el nuevo carné de transportes Rioja Joven Rural impulsado el año pasado para favorecer la movilidad de los menores de 25 años del medio rural, una prestación que sigue abierta y en constante crecimiento. Finalmente, se concedieron 1.169 carnés de 4 a 16 años, 1.152 de mayores de 65 años y 20 de otros colectivos prioritarios.

El uso de la aplicación de pago del Metropolitano crece el 54%

Durante la comparecencia se ha dado a conocer un crecimiento interanual del 54% en el número de viajes abonados a través de la aplicación de pago habilitado en el transporte metropolitano, con un total de 119.000 billetes abonados el año pasado.

También se han dado a conocer la buena acogida del nuevo servicio interurbano (línea VLR 107) que conecta Arnedo, Quel, Autol, Calahorra y el Villar de Arnedo con llegada a Logroño antes de las 8 horas. Este autobús registró un total de 10.051 billetes vendidos durante el año 2025, y una media de ocupación diaria de 58 usuarios después del verano, a raíz de lo cual se ha habilitado un vehículo de 85 plazas.

Octubre fue el mes con mayor número de usuarios

Las líneas con mayor ocupación fueron la M1/M2 (Cenicero- Logroño), la M3 (Nalda-Logroño) y la M6 (Entrena-Logroño) en el servicio metropolitano; y la VLR-107 (Logroño-Rincón de Soto), la VLR-109 (Logroño-Nájera) y la VLR-113 (Logroño-Miranda de Ebro) en el autobús interurbano. Los meses de mayor ocupación fueron octubre (115.242 viajes), septiembre (106.927) y mayo (105.974) en el transporte metropolitano; octubre (71.928) en el caso del interurbano, y el periodo estival en el caso de las líneas rurales.