ARAG-ASAJA y Spectral Geo colaboran en el desarrollo de una aplicación que incorpora modelos agronómicos para viñedo y cereal

Una aplicación digital ofrecerá a profesionales del sector agrario un acompañamiento continuo basado en datos satelitales, climáticos e inteligencia artificial para ayudarles a monitorizar parcelas, optimizar recursos y mejorar la productividad de sus explotaciones.

Se trata de AgroConnectApp, un proyecto piloto y emblemático liderado por la organización profesional agraria ARAG-ASAJA y la empresa desarrolladora Spectral Geo.

La herramienta se basa en la monitorización de datos de cultivos de cereal y viñedo en la zona de Tricio, aproximadamente 1.000 hectáreas, con el objetivo de ofrecer un sistema que traduzca la información compleja en indiciadores claros y aplicables a la gestión diaria de los agricultores.

Esa información se extrae a partir de mapas comparativos entre campañas orientadas a facilitar decisiones más precisas sobre fertilización, riego o control sanitario.

La aplicación incorpora un visor GIS construido para representar de forma sencilla la variabilidad de viñedos y parcelas de cereal, facilitando el análisis espacial de los datos en distintos niveles: parcela, municipio y región. Con ello, se garantiza que agricultores y técnicos dispongan de un soporte práctico y visual para la toma de decisiones, incluso en municipios rurales con limitaciones tecnológicas.

“Lo queremos es que el agricultor tenga una herramienta práctica, fácil de usar y que le aporte valor real, obteniendo una mejor gestión, optimizando la aplicación de insumos, anticipándose a problemas y ganar en rentabilidad y sostenibilidad”, ha señalado el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez que, a su vez, ha destacado que “ARAG-ASAJA en su compromiso con los intereses de los profesionales del sector agrario, formará a los agricultores en el uso de la herramienta mediante sesiones de acompañamiento individualizado para que éstos puedan aprender a manejarla y a sacar el mayor partido. Hemos empezado en Tricio y con estos dos cultivos, pero nuestro objetivo es ampliar a toda la región y a otros cultivos”.

Carlos Tarragona, director general de Spectral Geo, empresa desarrolladora de la aplicación, ha asegurado que “se podrá utilizar desde el teléfono móvil, tablet y ordenador y nos permitirá priorizar cuáles son aquellas fincas o parcelas que son más preocupantes. La gran novedad es que vamos a poder hacer un análisis histórico de la zona de los últimos ocho años para saber qué ha pasado tanto climáticamente como a nivel de imágenes satelitales”.

Así, los agricultores podrán saber cómo está su parcela con respecto a las que están alrededor con las mismas características y cómo está con respecto a años anteriores y tomar decisiones al respecto.

AgroConnectApp es un proyecto piloto y emblemático perteneciente a la convocatoria de la Consejería de Política Local y Lucha Contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja.

En él participan como colaboradores la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Tricio, CEIP Rural, Caja Rural de Navarra y FMC Agricultura Solutions.