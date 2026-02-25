Héctor Marín, medalla de plata del Algarve Cup

El riojano Héctor Marín consigue la medalla de plata del Algarve Cup, primera competición de Recorridos de Tiro, Nivel III Internacional de 2026.

Tras acumular varias penalizaciones en el transcurso de los 9 ejercicios del primer día de competición, el tirador del Rioja Alta supo sobreponerse marcando un alto ritmo en la mayor parte de los 9 ejercicios del segundo día.

El segundo tirador jarrero que aspiraba a podio, Víctor Alcaraz, resultó descalificado en uno de los ejercicios no pudiendo continuar la prueba.

En este campeonato de categoría internacional, han concurrido diferentes campeones de España, Portugal y otros países totalizando más de doscientos competidores.

El segundo puesto de Héctor Marín, en una competición internacional, marca un gran inicio de temporada.