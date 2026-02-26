Haro conmemora el Día de la Mujer entre el 2 y 10 de marzo

El Ayuntamiento de Haro ha dado a conocer la programación con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una semana de actividades centradas en la igualdad, la sensibilización y la participación ciudadana.

Los actos tendrán lugar entre el 2 y el 10 de marzo, e incluyen charlas, proyecciones, actividades educativas y propuestas culturales dirigidas a distintos públicos, con el objetivo de seguir avanzando en la concienciación social y la prevención de la violencia contra las mujeres.

Programación de actos:

2 de marzo — 20:00 h Protagonistas: Mujer y Territorio. Proyecto de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA), el Ayuntamiento de Haro y La Caixa. Presentación a cargo de Carmen Bengoechea Escalona y Sergio Andrés Cabello, en la Sala Faro, con la participación de Diana Rebollar como emprendedora en el territorio.

3 de marzo – Sesiones de sensibilización sobre prostitución y trata con fines de explotación sexual, dirigidas al alumnado de Haro.

4 de marzo — 20:00 h Proyección de cortos en femenino. Presentación de los cinco cortos ganadores del certamen y posterior charla-coloquio con Chus Funes, en el Teatro Bretón de los Herreros. Entrada gratuita.

5 de marzo – Sesiones en centros educativos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero), a cargo de Isabel Pérez Grande.

17:30 h Charla abierta al público con Isabel Pérez Grande, en el Teatro Bretón.

20:00 h Proyección del documental sobre violencia vicaria No estás loca, en el Teatro Bretón. Pase gratuito.

6 de marzo — 20:00 h Pregón, por Carmen Enciso Mendieta, organizado por la Asociación de Mujeres de la Vega. Tras el pregón, actuación de piano y representación Ellas las silencidas, por Nuria Ollora, en el Teatro Bretón. Entrada libre.

7 de marzo — 20:00 h Actuación del show La Palabra en el Teatro Bretón, organizada por la Asociación de Mujeres de la Vega. Entrada gratuita.

8 de marzo – 10:30–12:30 h Taller El Show de la Palabra en la Sala Faro (inscripción previa).

12:45 h Lectura del manifiesto por la concejala de Igualdad, Ascensión Alonso, acompañada por la violinista Carmen Sánchez, en la Plaza de la Paz.

20:00 h Proyección de la película La chica zurda en el Teatro Bretón (solo socios). Colabora Asociación Mujeres de la Vega.

9 de marzo — 18:00 h Proyección de la película La chica zurda en el Teatro Bretón, para todo el público. Entrada gratuita.

10 de marzo — 10:00 h Obra de teatro Seguiremos ortigas con los tacones. Coloquio posterior con las actrices y profesionales del ámbito sanitario, en el Teatro Bretón.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Haro, Ascensión Alonso, ha destacado que “esta programación se ha diseñado con el objetivo de seguir sensibilizando a la ciudadanía desde diferentes ámbitos, educativo, cultural y social, y reforzar el compromiso colectivo con la igualdad real entre mujeres y hombres”. Alonso ha subrayado además la importancia de “implicar a todas las generaciones en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”.

Por su parte, la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, ha puesto en valor “el trabajo coordinado entre áreas municipales, asociaciones y entidades colaboradoras para ofrecer una programación amplia y de calidad”. Fernández ha animado a la participación ciudadana y ha remarcado que “el 8 de marzo debe ser un día de reivindicación, reflexión y compromiso permanente con la igualdad”.